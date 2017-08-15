Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide görevinden istifa etti. Eide'nin istifasına, ülkesi Norveç'te yaklaşan parlamento seçimlerinde yarışmak istemesi gerekçe gösterildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide istifa etti.



BM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Eide'nin ülkesi Norveç'te yaklaşan parlamento seçimlerinde yarışmak amacıyla görevinden ayrılma talebinde bulunduğu duyuruldu.



Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Kıbrıs sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözüm bulunması konusunda daha önce hiç görülmemiş bir ilerleme sağlanmasına yardımcı olan" Eide'ye teşekkür ettiği duyuruldu.



Espen Barth Eide, 3 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'e ayrı ayrı veda ziyaretinde bulunmuş ve adadan ayrılarak ülkesi Norveç'e dönmüştü.





ulusal.com.tr