Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan helikopter kalkıştan sonra acil iniş yaptı.

Kuyruğundaki bir problem nedeniyle sorun yaşayan helikopter önce kendi ekseni etrafında döndü. Ardından deneyimli pilot sayesinde helikopter çakılmadan yere indi.

Yaşanan olay sabotaj iddialarını gündeme getirdi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya zor günlerden geçiyor. 20 Ekim'de yapılan genel seçimleri Evo Morales'in kazanmasının ardından seçimi kaybeden muhalifler sokak gösterilerine başladı.

Sokak gösterilerinde karşı karşıya gelen Morales destekçileri ve seçimi kabul etmeyen muhalifler arasında çıkan çatışmalarda iki kişi halatını kaybetti. Çok sayıda Bolivyalı yaralandı.

Öte yandan Evo Morales'in helikopteri henüz belirlenemeyen arıza nedeniyle acil iniş yapmadan iki gün önce muhalifler Morales'e istifa etmesi için 48 saat süre vermişti.

Ayrıca muhalifler orduya Morales'e darbe yapması çağrısı yaptı. Bolivya sokaklarında Morales yanlıları ile muhalifler sık sık karşı karşıya geliyor. Uluslararası toplum bir iç çatışmadan endişe duyuyor.



ulusal.com.tr