Evo Morales Küba'ya gitti

Evo Morales'in yakın çevresinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre eski Bolivya lideri, Küba'ya tedavi amacıyla gitti.

Reuters'e konuşan eski Morales hükümetininin Sağlık Bakanı Gabriela Montano, "Evo Morales, kendisini Bolivya'da tedavi eden Kübalı tıbbi ekip ile olan randevusu için Küba'da bulunuyor" dedi.

Meksika Dışişleri doğruladı

Meksika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Roberto Velasco Alvarez, Morales'in dün Küba'ya gittiğini doğruladı.

Twitter'dan açıklama yapan Alvarez, Morales'in seyahatin geçici olduğuna dair bilgi verdiğini ifade etti.

​Morales, 10 Kasım'da istifaya zorlandıktan iki gün sonra Meksika'nın sığınma teklifini kabul etmişti. Sputnik