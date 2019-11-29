Bolivya'da muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, "Sağcılar beni istifa etmeye zorladı, polis ve ordu da güvenliği sağlamadı. En kötüsü de kardeşlerimizin evlerini yakıyorlardı. Bizi destekleyen 7 validen altısı evlerinin yakılması ve yağmalanması tehdidiyle istifa ettiler." dedi.

Morales, Arjantin'de yayın yapan Radio Mitre'de, "Bolivya'da darbe, seçimlerden bir gün sonra başladı. Eminim ki seçimlerde hile yoktu, biz ilk turda kazanmıştık." ifadesini kullandı.

İstifa etmeye zorlandığına dikkati çeken Morales, "Sağcılar beni istifa etmeye zorladı, polis ve ordu da güvenliği sağlamadı. En kötüsü de kardeşlerimizin evlerini yakıyorlardı. Bizi destekleyen 7 validen altısı evlerinin yakılması ve yağmalanması tehdidiyle istifa ettiler. Benim de evimi yağmaladılar." diye konuştu.

Başkanlığı döneminde Bolivya'ya ekonomik büyüme ve istikrarın geldiğini belirten Morales, şunları kaydetti:

"Ortadaki tek suç benim kızılderili ve Bolivya'yı değiştirmiş olmam. Biz, şeffaf ve güvenilir bir şekilde nasıl ülke yönetilir gösterdik. Her zaman Bolivya halkını dinledim. Bu kadar kişinin ölmesi beni çok üzüyor. İstifa etmeden önce, Bolivya'nın sakinleşmesi için yeniden seçimler düzenleneceğini duyurdum. Seçimlerde aday da olmazdım eğer istedikleri buysa. Benim yükümlülüğüm, ülkenin sakinleşmesini ve anlayışı sağlamaktı."