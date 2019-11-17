Evo Morales: Seçimlere katılmayabilirim

Meksika'ya iltica eden eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales taraftarları sokakları terk etmiyor, bilanço ağırlaştı.

Yangın yerine dönen sokaklarda Bolivya ordusu sert müdahelelere başladı. 5 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Çoğunluğunu koko üretici köylülerin oluşturduğu gösterilerde ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

"Darbenin" arkasında ABD olduğunu açıklayan Morales yanlıları, sert müdahaleye rağmen sokağı terk etmeyeceklerini ilan etti.

Geçici Devlet Başkanı seçilen Jeanine Anez, tepki çeken bir kararname ile şiddet uygulayan güvenlik güçlerini koruma altına aldı. Anez, orduyu cezai sorumluluktan muaf tutan kararnameyi imzaladı.

Orduyu hukuki korumaya alan Anez'in kararına, Arjantin'den tepki geldi. 10 Aralık'ta devlet başkanlığına gelecek Alberto Fernandez de kararnameye tepki göstererek, Birleşmiş Milletleri göreve çağırdı.

Bolivya meclisinde çoğunlukta olan Morales'in partisi Sosyalizm Hareketi için erken seçim için baskıyı arttırıyor.

Meksiko'da Reuters'a konuşan Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinde düzenlenecek erken seçimlere demokrasinin iyiliği için katılmayabileceğini açıkladı.

ulusal.com.tr