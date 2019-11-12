Evo Morales: Yakında daha güçlü geri döneceğim

Ordunun darbe tehdidi karşısında istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'ya iltica ediyor.



Morales sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Meksika'ya teşekkür etti.



Evo Morales ayrıca Bolivya halkına seslendi. "hukuk devletini yerle bir etmek isteyen grupların kurduğu şiddet tuzağına düşmemelerini istiyorum" dedi.



Başkent La Paz'ın bazı bölgelerinde Morales yanlısı ve karşıtı taraflar arasında çatışmalar yaşanıyor.



Bolivya basınında çıkan habere göre, ordunun talebinin ardından Morales'in görevi bırakmasıyla dün gece yağma ve kundaklama olayları yaşandı.



La Paz şehrinde bir garajda 60'tan fazla otobüsün ateşe verildiği, bazı iş yerlerinin yağmalandığı ve kundaklandığı açıklandı.



3 hafta süren muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordu, Morales'in istifasının ardından ülkede düzeni sağlamak için operasyona hazırlanıyor.



Türk Dışişleri Bakanlığı ise Bolivya'da yaşanan olayların ardından seyahat uyarısı yayımladı. Açıklamada şehir isimleri verilerek buradaki eylemlerde şiddet kullanıldığı ve vatandaşların dikkat etmesi uyarısı yapıldı.



Bolivya'daki gelişmeler ve Evo Morales'in istifası hakkında Beyaz Saray'dan da açıklama yapıldı. Donald Trump'ın imzasını taşıyan açıklamada "ABD Bolivya Ordusu'nu alkışlıyor" ifadesi yer aldı.

ulusal.com.tr

