Fas’ın Tanca kentinde üç gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Fas’ın Tanca kentinde üç gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Ülkedeki yerel medya organlarında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Tanca kırsalındaki Medyuna Ormanı’nda cuma gününden bu yana devam eden yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Faslı yetkililerden yangına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



Tanca kentinin Akdeniz ve Atlas Okyanusu’na kıyısı olduğu için çıkan yangının hızla yayıldığı belirtilen haberlerde, yerel güvenlik güçleri, sivil savunma ekipleri ve Fas Hava Kuvvetlerinin katılımı ile havadan ve karadan soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.



Resmi olmayan açıklamalara göre, cuma gününden bu yana Medyuna Ormanı’nda devam eden yangında 50 hektara yakın alanın etkilendiği kaydedildi.