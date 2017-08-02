Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın yeni direktörü, Başkan Donald Trump’ın aday gösterdiği Christopher Wray oldu. Wray, ABD Senatosunda yapılan oylamada 5’e karşı 95 oyla FBI'ın başına getirildi. Önceki FBI direktörü James Comey, Trump tarafından görevden alınmıştı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun yeni direktörü Christopher Wray oldu.



Başkan Donald Trump, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma yürüten FBI direktörü James Comey'nin görevine 10 Mayıs'ta son vermişti. Bu durum Rusya tartışmalarını alevlendirirken, Trump eski FBI direktörü için "İşini iyi yapmıyordu. Bu kadar basit." ifadesini kullanmıştı.



Boş olan FBI direktörülüğü için ABD Senatosunda oylama yapıldı. Temmuz ayının ortalarında Senato Adalet Komitesinin onayını alan, Trump’ın adayı Christopher Wray, senatoda 5'e karşı 95 oy alarak FBI'ın yeni direktörü oldu. Wray, kongre'de adaylığının onayı için katıldığı oturumlarda Beyaz Saray'la arasına mesafe koyma sözü verdi.

Sadece Anayasa'ya bağlı olacağını vurgulayan Wray ayrıca, yasa dışı ya da etik dışı bir şey yapması istendiğinden istifa edeceğini de belirtti.



Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Wray, George W. Bush'un başkanlığı döneminde Adalet Bakan yardımcılığı yaptı. Kongre'de Demokrat üyelerin de desteğini alan Wray ile ilgili kaygıların en başında "terörle mücadele konusunda" deneyimsiz olması geliyor.



FBI Başkanları göreve 10 yıllığına atanıyor.





Fotoğraf: Reuters

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