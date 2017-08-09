FBI, Trump’ın eski kampanya müdürü Manafort’un Virginia’daki evinde arama yaptı, birçok kayıt ve evraka el koydu.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Rusya soruşturması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya müdürü Paul Manafort’un Virginia’daki evine baskın düzenlediği belirtildi.



Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, FBI’ın 26 Temmuz’da şafak vaktinde Manafort’un, Virginia eyaletinin Alexandria kentinde evinde arama yaptığı ifade edildi.



Manafort’un sözcüsü Jason Maloni de söz konusu iddiaları doğrulayarak, “FBI ajanları Manafort’un evlerinden birinde arama yaptı. Manafort tutarlı bir şekilde her zaman hukuki mercilerle iş birliği yaptığı gibi bunda da onlara yardımcı oldu.” dedi.



Manafort'un evindeki aramanın geniş kapsamlı olduğu belirtilen haberlerde, FBI ajanlarının evden birçok kayıt ve evrakla ayrıldığı aktarıldı.



Söz konusu arama emrinin Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarını araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından verilmiş olabileceğine dikkat çekilen haberlerde, Manafort’un daha önce Rusya soruşturmasına katkı sağlayacak pek çok dokümanı soruşturma ile ilgilenen makamlara verdiği kaydedildi.



Bazı kaynaklar ise soruşturma heyetinin, Manafort’un tüm kayıtları teslim etmesi noktasında güvenilmez olduğuna kanaat getirdikleri ve federal yargıcı bu konuda ikna etmiş olabilecekleri öne sürülüyor.