Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
Antalyaspor'dan farklı galibiyet
Antalyaspor'dan farklı galibiyet
Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz
Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz
banner1119

Federal mahkemeden Trump'a şok

ABD'de Federal mahkeme, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlerin göçmen mahkemelerinde dinlenmeden sınır dışı edilmesi planının uygulanamayacağına hükmetti.

Federal mahkemeden Trump'a şok

ABD Başkanı Donald Trump yönetimin göçmenlerin göçmen mahkemesine çıkarılmadan daha hızlı sınır dışı edilmesine olanak sağlayan girişimi Washington DC'deki bir federal yargıç tarafından engellendi. 

Mahkeme kararında, temmuz ayında açıklanan düzenlemeyle Trump yönetiminin büyük federal kural değişiklikleri için gerekli resmi bildirimde bulunmayarak "doğru karar alma prosedürlerini takip etmediği" ve "federal yasayı ihlal ettiği" belirtildi.

Söz konusu girişim, yasa dışı göçmenlerin daha hızlı sınır dışı edilmesine imkan sağlayacaktı.

"Tek bir bölge yargıcı ülke çapında federal hukukun uygulanmasını askıya aldı"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise mahkeme kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, ''Bir kez daha, tek bir bölge yargıcı ülke çapında federal hukukun uygulanmasını askıya aldı. Trump yönetimi iki buçuk yıldır Kongre tarafından kabul edilen göçmen yasalarını düzeltmek için uğraşıyor ve yanlış yönlendirilen alt mahkemeler, ülkeye çok büyük maliyetleri olması pahasına, yasaların uygulanmasını engelliyor.'' ifadesi yer aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #göçmen #trump #abd
Önceki Haber
Meteorolojiden kritik yağış uyarısı
Sonraki Haber
Son dakika haberleri! Yalova'da deprem oldu (29 Eylül 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.