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Fidye için kaçırılan Türk iş adamına işkence yapıp öldürdüler

Ukrayna’nın Odessa kentinde fidye amacıyla kaçırılan iş adamının cesedi ormanda bulundu.

Fidye için kaçırılan Türk iş adamına işkence yapıp öldürdüler

Ukrayna emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre daha önce maktul iş adamının yanında çalıştığı belirlenen bir kişi, ismi açıklanmayan Türk ile Odessa’daki evinde buluşmak üzere sözleşti.

Gece saat 1.30’da iş adamının evine giren zanlı, kapıyı açık bıraktı. Daha sonra içeri girenlerle birlikte sayıları üçe ulaşan saldırganlar, bağladıkları ve değerli eşyalarını aldıkları iş adamını ormanlık bir alana götürdü.

“60 bin dolar fidye istediler”

Saldırganların, iş adamının arkadaşından 60 bin dolar fidye istedikleri, ancak bu kişinin polise haber verdiği belirtildi. 

İsmi açıklanmayan Türk vatandaşına işkence yapan saldırganlar, daha sonra öldürdükleri iş adamını ormana gömdü.

Yabancı ülke vatandaşı oldukları belirtilen üç zanlıdan ikisi Odessa, biri Kiev’de yakalanarak tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iş adamı #Ukrayna #fidye
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