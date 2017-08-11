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Filipinler'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in orta kesiminde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in orta kesiminde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Luzon Adası'ndaki Tuy bölgesinin 2 kilometre güneybatısı olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 168,2 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmazken sarsıntının başkent Manila'da da hissedildiği kaydedildi.

Ülkede ay başında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Filipinler #deprem
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