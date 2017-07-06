Filipinler'in orta kesiminde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Leyte kentine bağlı Masarayao'nın 3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 6,5 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Filipinler'den gelen bir son dakika haberine göre, 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler'in orta kesiminde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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