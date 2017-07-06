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Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem!

Filipinler'den gelen bir son dakika haberine göre, 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem!

Filipinler'in orta kesiminde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Leyte kentine bağlı Masarayao'nın 3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 6,5 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #deprem #Filipinler
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