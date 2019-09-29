Antalyaspor'dan farklı galibiyet
Antalyaspor'dan farklı galibiyet
Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz
Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz
Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi
Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi
Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü
Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü
banner1119

Filipinler'de büyük deprem

Filipinler'in güney eyaletlerinden Davao Occidental'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de büyük deprem

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, eyaletin kıyı bölgelerinde yerel saatle 10.02'de 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssü, eyalete bağlı Jose Abad Santos kentinin 124 kilometre doğusu olarak belirlendi.

Can veya mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmasa da yetkililer artçı sarsıntıların geleceği uyarısında bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #deprem #Filipinler
Önceki Haber
Son dakika haberleri! Yalova'da deprem oldu (29 Eylül 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)
Sonraki Haber
Denizli'de 3 puan Kasımpaşa'nın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.