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Filipinler, FETÖ'nün ülkedeki faaliyetlerini inceleyecek

Filipinler'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin ülkedeki varlığını inceleyeceği bildirildi.

Filipinler, FETÖ'nün ülkedeki faaliyetlerini inceleyecek

Filipinler'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin ülkedeki varlığını inceleyeceği bildirildi.

Yerel ABS-CBN kanalında çıkan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Esra Cankorur'un dün aynı kanala yaptığı açıklamada, örgütün ülkedeki faaliyetlerini okulları vasıtasıyla yürüttüğünü söylemesi üzerine, teröre teşvik eden veya yataklık eden kurumları inceleyeceklerini belirtti.

Abella, özellikle terör ve suç faaliyetlerine karışmış olabileceklerin cezalandırılacağını ifade etti.

Terörle mücadele konusunda diğer ülkelerle de yakından çalıştıklarını belirten Abella, küresel tehdidin ortaklaşa çabalarla çözülebileceğini vurguladı.

Büyükelçi Cankorur, açıklamasında, örgütün ülkedeki faaliyetlerini Zamboanga kentinde bir, Manila kentinde iki okulla sürüdüğünü söylemişti.

"Yerel eğitim kurumları" ve "masum hayır kurumları" gibi görünmenin örgüt üyelerinin aldatıcı taktiği olduğuna dikkati çeken Cankorur, örgüt üyelerinin dinler arası diyalogdan bahsettiğini ancak kendilerini gizlediklerini dile getirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fliinler #fetö #ülke #terör örgütü
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