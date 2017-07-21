Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail'le tüm ilişkileri askıya aldıklarını" açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile tüm diplomatik ilişkileri durdurduklarını açıkladı.





Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail'le tüm ilişkileri askıya aldıklarını" açıkladı.





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