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Filistin: İsrail ile tüm ilişkileri kestik

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail'le tüm ilişkileri askıya aldıklarını" açıkladı.

Filistin: İsrail ile tüm ilişkileri kestik

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile tüm diplomatik ilişkileri durdurduklarını açıkladı.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail'le tüm ilişkileri askıya aldıklarını" açıkladı.


Arıntılar gelecek...

Etiketler; #filistin #israil
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