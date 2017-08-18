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Finlandiya Turku'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Polis, Turku kentinde çok sayıda kişiyi bıçaklayan saldırganı vurdu. Saldırıda yerel kaynaklara göre çok sayıda kişi yaralandı

Finlandiya Turku'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Finlandiya'nın Turku kentinde gerçekleştirilen saldırıda yerel kaynaklara göre çok sayıda kişi yaralandı.

Turku-Abo polisinden yapılan açıklamada kent merkezindeki iki meydanda polis operasyonunun devam ettiği belirtilirken, halktan bu iki meydandan uzak durmaları istendi.

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre Trätorget meydanında birçok yaralı yerde yatıyor.

Yine bazı görgü tanıkları meydandan silah sesleri duyduğunu söyledi.

Polis çok sayıda kişiyi bıçaklayan saldırganı vurdu.

Polis şehir merkezinden uzak durun çağrısı yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkü #finlandiya
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