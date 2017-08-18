Polis, Turku kentinde çok sayıda kişiyi bıçaklayan saldırganı vurdu. Saldırıda yaralan sekiz kişiden birinin öldüğü açıklandı

Finlandiya'nın Turku kentinde gerçekleştirilen saldırıda yaralanan sekiz kişiden biri öldü.



Turku-Abo polisinden yapılan açıklamada kent merkezindeki iki meydanda polis operasyonunun devam ettiği belirtilirken, halktan bu iki meydandan uzak durmaları istendi.



Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre Trätorget meydanında birçok yaralı var. Saldırıda yaralananlardan biri hayatını kaybetti.



Yine bazı görgü tanıkları meydandan silah sesleri duyduğunu söyledi.



Polis çok sayıda kişiyi bıçaklayan saldırganı vurdu.



Polis şehir merkezinden uzak durun çağrısı yaptı.







Turku polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırı şüphelisi bacağından vuruldu." denildi.



Saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.



Saldırının muhtemel diğer faillerinin arandığını belirten polis, olayda kaç kişinin yaralandığı veya sağlık durumlarının nasıl olduğuna dair bilgi vermedi.



Basına yansıyan fotoğraflarda yerde yatan bir kişinin üzerinin beyaz bezle kapatılması dikkati çekti.



Yerel medya da biri kadın altı kişinin yaralandığını, bebek arabalı kadının büyük bir bıçakla hedef alındığını yazdı. Yerel basına konuşan görgü tanıkları, yerde yatan kişiler gördüklerini ve polisin kent merkezini güvenlik kordonu altına aldığını söyledi. Öte yandan, Helsinki Havalanı ve tren istasyonlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.



Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, sosyal medya hesabından, "Hükümet, Turku'da durumu yakından takip ediyor ve polis operasyonu sürüyor." açıklamasını yaptı.



ulusal.com.tr