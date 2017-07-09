Alman Der Spiegel dergisi, Alman ordusunun İncirlik hava üssünden bugün çekilmeye başladığını iddia etti. Haberde, ilk İncirlik'tek ilk olarak Alman ordusuna ait ikmal uçaklarının Ürdün'deki askeri üsse taşınacağı ifade edildi.

Der Spiegel, terör örgütü IŞİD'e karşı ABD liderliğinde kurulan uluslararası koalisyona istihbarat uçuşlarıyla destek sağlayan Almanya'nın Ürdün'deki askeri üsse bugün öğlen saatlerinden itibaren taşınmaya başlayacağını yazdı.



Matthias Gebauer imzalı habere göre, taşınma işlemleri kademeli olarak gerçekleşecek.



Alman ordusunun İncirlik Üssü'nde hâlihazırda yaklaşık 260 askeri bulunuyor.



Söz konusu askerler Alman ordusuna bağlı Tornado jetlerinin Suriye'de gözetim görevlerine ve IŞİD karşıtı koalisyonun uçaklarına yakıt dolumundan sorumlu olarak görev yapıyordu.



Türkiye'nin Alman milletvekili heyetinin İncirlik askeri üssünü ziyaret etmesine izin vermemesinin ardından Alman hükümeti ve meclisi Türkiye'den çekilerek Ürdün'e taşınma kararı almıştı. /Hürriyet