ABD’nin Chicago kentindeki iki Ford motor ve otomotiv fabrikasında, bazı çalışanlara ırkçı ve cinsel tacizde bulunulduğu gerekçesiyle şirket 10 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Amerikan Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (Equal Employment Opportunity Commission), tarafından soruşturulan ’cinsiyet ve ırkla ilgili taciz’ vakasıyla ilgili, Ford firması 10 milyon 125 bin dolar ödemeyi kabul etti.



Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), Chicago bölgesindeki iki Ford tesisinde kadın ve siyahi çalışanlara karşı cinsel ve ırkçı tacizde bulunulduğuna dair somut deliller olduğunu açıkladı. EEOC ayrıca, taciz ve ayrımcılıktan şikayet eden çalışanlara da yöneticiler tarafından misilleme yapılmaya, intikam alınmaya çalışıldığını tespit etti.



Ford şirketi, davanın uzamaması adına EEOC ile görüşerek, mağdurlara toplam 10 milyon 125 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti.



Varılan anlaşmaya göre şirket ayrıca, Chicago’daki iki fabrikasında taciz ve ayrımcılığa karşı düzenli olarak eğitimler düzenleyecek; benzer şikayetler olması durumunda doğrudan EEOC’ye iletecek ve çalışanlarını da bu konuda sıkı şekilde denetleyecek.



EEOC’nun Chicago Bölge Direktörü Julianne Bowman, Ford’un bu olayı "ciddiye aldığını, çalışanlarına ayrımcılık ve tacizin olmadığı bir çalışma ortamı sağlamaya kararlı olduğunu" söyledi.