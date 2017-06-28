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Ford, Kuzey Amerika'da 400 bin aracını geri çağırıyor

Ford, Kuzey Amerika'daki 400 binden fazla aracını geri çağırdığını duyurdu.

Ford, Kuzey Amerika'da 400 bin aracını geri çağırıyor

 ABD'li otomotiv devi Ford, Kuzey Amerika'daki 400 binden fazla aracını geri çağırdığını duyurdu.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin Kansas City'deki fabrikasında Ocak 2014 - Haziran 2017 arasında üretilen "Transit" model kamyonet ve otobüslerdeki teknik bir sorundan dolayı bu araçların geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçların 370 bininin ABD'de, 26 bininin Kanada'da ve 3 binden fazlasının Meksika'da bulunduğu bilgisine yer verildi.

Teknik sorun nedeniyle herhangi bir kazanın veya yaralanmanın henüz yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, araçların hatalı parçalarının ücretsiz değiştirileceği kaydedildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ford
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