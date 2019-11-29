Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepkiler sürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin NATO müttefiklerinden yardım beklememesi sözlerinin yankıları sürüyor. Ard arda tepkiler geldi.

Macron'ın çıkışına Ankara sessiz kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Macron, birbiri ardına bardak kırmaya devam ediyor ve hala çay istiyor." ifadelerini kullandı.

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, Macron'u teröre verdiği destek üzerinden eleştirdi. “Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu. Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron” dedi.

Macron’un yaptığı açıklamaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tepki göstermiş, "Benim müttefikim terör örgütü diyorsa ona da verecek cevabımız var. Macron unutmasın Türkiye bir NATO müttefikidir" demişti.

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