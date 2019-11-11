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Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Fransa'nın güneydoğusundaki Montelimar kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜNYA 11.11.2019, 16:26
Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Fransa Deprem Merkezi, Montelimar yakınlarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.

Depremin Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Grenoble, Avignon ve Marsilya şehirlerinde de hissedildiği belirtildi. 

Ardeche Valiliğinden yapılan açıklamada, Teil kasabasında da hissedilen depremde 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Teil'de bazı binalarda hasar oluştuğu ifade edilerek, bölge sakinlerine evlerini terk etmeleri ve geçici barınma merkezine gitmeleri çağrısı yapıldı.

ulusal.com.tr

Kaynak: AA
#fransa #deprem #Montelimar
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