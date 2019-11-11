Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Fransa'nın güneydoğusundaki Montelimar kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DÜNYA 11.11.2019, 16:26
Fransa Deprem Merkezi, Montelimar yakınlarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.
Depremin Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Grenoble, Avignon ve Marsilya şehirlerinde de hissedildiği belirtildi.
Ardeche Valiliğinden yapılan açıklamada, Teil kasabasında da hissedilen depremde 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Teil'de bazı binalarda hasar oluştuğu ifade edilerek, bölge sakinlerine evlerini terk etmeleri ve geçici barınma merkezine gitmeleri çağrısı yapıldı.
ulusal.com.tr
Kaynak: AA
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