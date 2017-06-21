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Fransa'da aşırı sıcaklar kavuruyor! 66 ilde alarm verildi

Fransa'da turuncu alarm verilen illerin sayısı 66'yı buldu

Fransa'da aşırı sıcaklar kavuruyor! 66 ilde alarm verildi

Fransa'nın üçte ikisinde aşırı sıcaklıklar nedeniyle turuncu alarm verildi.

Fransa Meteoroloji Enstitüsü, toplam 95 ili bulunan Fransa'nın, Paris'in de içinde olduğu 66 ilinde dört kademeli alarm seviyesinin en üstünün bir altındaki turuncu alarm düzeyinin geçerli olduğunu bildirdi.

Bugün bazı yerlerde 38 dereceyi bulan sıcaklıkların perşembe gününe kadar sürerek bazı illerde 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Fransa'nın özellikle batı ve güney bölgelerini etkileyen sıcaklıklar nedeniyle hükümet, kreşlerde ve okullarda çocukların korunması için bazı önlemler alınmasını istemişti.

Paris'te sıcaklık bugün 35 derece olarak ölçüldü.

Yaşlı nüfusun fazla olduğu Fransa'da sıcaklıklar nedeniyle yaşlı ölümlerine sıklıkla rastlanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa #Paris #sıcaklık #turuncu alarm
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