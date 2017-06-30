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Fransa'da askeri jetle evine giden generale soruşturma

Fransız ordusu ilginç bir soruşturmayla karşı karşıya. Hava Kuvvetleri'nin ikinci sıradaki komutanı General Richard Reboul hakkında, eğitimde kullanılan askeri jetle evine gittiği iddiaları üzerine Savunma Bakanlığı soruşturma açtı.

Fransa'da askeri jetle evine giden generale soruşturma
Fransa'da Hava Kuvvetlerinin en üst düzey ikinci komutanının jetle evine gittiği iddia edildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetlerinin ikinci komutanı olan ve Bordo'da görev yapan General Richard Reboul'ün ordunun eğitim için kullandığı Alphajet uçağını özel işleri için kullandığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın amacının, olayın aydınlatılması ve hava kuvvetlerinin imkanlarının hangi çerçevede kullanılabildiğinin genel olarak anlaşılması olduğu ve soruşturma neticesinde disiplin cezası da dahil olmak üzere yaptırımlar uygulanabileceği kaydedildi.

Konu hakkında Hava Kuvvetlerinin de iç soruşturma açtığı bildirildi.

Fransız basını Reboul'ün, ülkenin batısındaki görev yeri Bordo'dan ülkenin güneyindeki evine Alphajet uçağı ile Ağustos 2016'dan bu yana defalarca seyahat ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA
Etiketler; #fransa #savaş jeti
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