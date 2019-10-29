Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Fransa'da camiye silahlı saldırı düzenlendi. İki kişi ağır yaralandı.



Olay Güneybatı Fransa'daki Bayonne kentinde meydana geldi.



Akşam saatlerinde camiye gelerek ateş açmaya başlayan saldırgana engel olmaya çalışan 74 ve 78 yaşlarındaki iki kişi ağır yaralandı.



84 yaşındaki saldırgan ise kaçtı. Saldırgan kaçarken de bir otomobili ateşe verdi.



Saldırgan evinde yakalandı. Fransız basını saldırganın 2015'te Marine Le Pen'in (Marin Lö Pen) Ulusal Cephe Partisi'nden yerel seçimlerde aday olduğunu yazdı.



Ulusal Cephe'den yapılan açıklamada ise saldırı kınanarak, "Bu saldırı, partimizin bütün değerlerine aykırıdır" denildi.

ulusal.com.tr

