Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.

'da Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre'da bir saldırganın aracınıye sürdü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.Saldırgan kendini bıçakla yaraladıColmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, basına yaptığı açıklamada, saldırganın kendini bıçakla boğazında yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi.Camide maddi hasar oluştuğu kaydedildi.