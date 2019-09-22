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Fransa'da camiye çirkin saldırı

Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.

Fransa'da camiye çirkin saldırı
Fransa'da Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırganın aracını camiye sürdü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Saldırgan kendini bıçakla yaraladı

Colmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, basına yaptığı açıklamada, saldırganın kendini bıçakla boğazında yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi.

Camide maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #fransa #cami #saldrı #HautRhin #Colmar
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