Fransa'da eylemler sürüyor

Fransa'da 17 Kasım 2018’de başlayan Sarı Yelekliler hareketi 57'nci haftaya girdi.



Ekonominin kötü gidişatına karşı başlayan eylemler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına tepki eylemlerine dönüştü.



Başkent Paris'te toplanan kalabalık yürüyüş düzenledi.



Güvenlik güçlerinin yürüyüşe müdahale etmesi ile arbede çıktı. 1 eylemcinin gözaltına alındığı duyruldu.



Göstericiler Nantes’ta da sokakalardaydı. Bir alışveriş merkezinin girişi kapatıldı.



Müşterilerin girişine izin vermeyen göstericilere yine polis müdahale etti.



Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.



Eylemlerin başlangıcından bu yana 11 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı, 12 bin 361’den fazla kişi gözaltına alındı.

ulusal.com.tr