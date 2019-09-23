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Fransa'da hareketli hafta sonu

Fransa'ya haftasonu protesto gösterileri damgasını vurdu. Sarı Yelekliler 45. kez Fransa çapında sokaklara çıkarken, emeklilik reformu karşıtları ve çevreciler de sokaklardaydı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Göstericiler zaman zaman polisle çatıştı.

Fransa'da hareketli hafta sonu

Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri 45. Haftasına girdi. Haftasonu aynı zamanda yeni emeklilik reformuna tepki gösteren Fransızlarla iklim değişikliğine dikkat çeken çevreciler de sokaklardaydı.

Sarı Yelekliler'in eylemleri alışıldığı üzere Fransa'nın farklı kentlerinde düzenlendi.

Paris'teki eylemlerde gerginlik yaşandı. Göstericiler Saint Lazare (Sen Lazar) ve Champs Elysee (Şanzelize) Caddesi'ne girmeye çalıştı. Polis Göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransız yetkililer ülke çapında 173 göstericinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un (Emanüel Makron) emeklilik reformu tasarısına karşı onbinler yürüdü. Macron'un emeklilik reformuna karşı çıkan Fransızlar reform ile Fransa'da iyi işleyen emeklilik sisteminin zarar göreceği görüşünde.

İklim krizine dikkat çekmek isteyen Fransız göstericiler ise başkent Paris'te Luxembourg (Lüksemburg) Bahçesi'nde toplandı. Gösteriye yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

Bin kişiden oluşan Kara Blok korteji barikat kurarak polisle çatıştı. Eylemde iki yüz kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fransa #sarı yelekliler
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