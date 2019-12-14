Fransa'da hayat felç

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un ekonomi politikalarına karşı başlayan genel grev 10. gününde devam ediyor.



Genel Grev nedeniyle özellikle başkent Paris'te günlük işleyiş ciddi manada sekteye uğruyor.



Grevler metro hatlarının büyük bölümü çalışmazken, çok az sayıda sefer yapan hatlarda da izdiham oluşuyor. Başta Paris'te olmak üzere büyük kentlerde vatandaşlar grevden etkileniyor.



İçişleri Bakanlığına göre bugün ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin yüzde 32'si grev yaparken, sendikalara göre bu oran yüzde 92 oldu.



Sağlık ve kamu hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar da sürüyor.



Ülkede grevlerin Noel ve yılbaşı tatillerine kadar devam edebileceği belirtiliyor.



ulusal.com.tr