Fransa'da kadın cinayetleri artarak devam ediyor

Fransa'da kadına şiddet büyüyor.

Açıklanan rakamlara göre her yıl 213 bin kadın eşi veya sevgilisi tarafından hem cinsel hem de fiziksel saldırıya maruz kalıyor.

Kadın cinayetleri konusunda da Fransa'daki rakamlar korkunç

Son açıklanan rakamlara göre 2019 yılı Ocak ayından bu güne kadar 119 kadın eşi veya sevgilisi tarafından öldürüldü.

Kadına şiddete tepki eylemleri de devam ediyor Fransa'da

Başkent Paris'te Opera Meydanı'nda toplanan eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler, yürüyüşte kadınlara yönelik fiziksel ve cinsel şiddeti protesto etti.

Paris'te birçok sanatçının da yer aldığı eyleme 49 bin kişi katıldı. Gösteriye 70 dernek ve sendika da destek verdi.

Fransa'nın Lille, Bordeaux, Toulouse ve Strazburg kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

ulusal.com.tr