Fransa'da otomobille bir caminin önündeki insanları ezmeye çalışan şahıs yakalandı, olayda yaralanan yok

Polis açıklaması: Fransa'da otomobille bir caminin önündeki insanları ezmeye çalışan şahıs yakalandı, olayda yaralanan yok.



Fransa'da otomobille bir caminin önündeki insanları ezmeye çalışan şahıs, polis tarafından sağ olarak yakalandı. Olayda yaralanan olmadı.



Paris'in banliyö bölgesindeki Creteil'de, bir caminin önünde bulunan kalabalığın üstüne otomobilini sürerek ezmeye çalışan bir saldırganın yakalandığı açıklandı. Paris polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.



4x4 aracını kalabalığa doğru sürmeye çalışan ancak caminin hemen önündeki bariyerler nedeniyle başaramayan şahsın, eyleminin motivasyonunun ne olduğunun henüz bilinmediği belirtildi.