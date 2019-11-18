Fransa'da Sarı Yelekliler 1 yıldır eylemde

Fransa'da Sarı Yelekliler, gösterilerin birinci yılında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.



Haftasonu Fransa'da yurt çapında düzenlenen eylemlerin merkezi başkent Paris'ti.



Paris'te göstericiler yol kapama eylemi yaptı. Eylemciler çöp bidonu, çok sayıda motosiklet ve aracı ateşe verdi, bir bankanın camını kırdı, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını engelledi. Polis de protestoculara biber gazıyla müdahale etti.



Paris Valiliği, olaylar nedeniyle İtalya Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yapılması planlanan yürüyüşü iptal etti.



Lyon'da gösteri yasağına rağmen şehir merkezine giren eylemciler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, göstericileri biber gazı kullanarak uzaklaştırdı.



Toulouse'da da polis, eylemcilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gösteride 17 kişinin gözaltına alındığı ve 2'si polis 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.



Nantes'te ise polis çeşitli cisimler atan göstericilere biber gazı kullandı.



İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülke genelindeki gösterilere 4 bin 700'ü Paris'te olmak üzere 28 bin kişi katıldı.



Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ülke genelinde haftasonu düzenlenen gösterilerde 173'ü Paris'te olmak üzere toplam 254 kişinin gözaltına alındığını belirtti.



Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı.

ulusal.com.tr