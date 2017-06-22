Ülkede 1945'ten beri dün en sıcak haziran günü yaşandı

Fransa'da 1945 yılından beri dün en sıcak haziran günü yaşandı.



Fransa Meteoroloji Enstitüsü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke çapında sıcaklık ortalaması dün 26.4 dereceye ulaşarak 1945'ten beri yapılan ölçümlerde rekor kırdı.

Toplam 95 ili bulunan ve Paris'in de içinde bulunduğu 67 ilinde halen dört kademeli alarm seviyesinin en üstünün bir altındaki turuncu alarm düzeyinin geçerli olduğu Fransa'da bir önceki haziran ayı rekoru 28 Haziran 2005'te 26.1 ile kırılmıştı.

Bazı yerlerde dün 37 dereceyi bulan sıcaklıkların yarından itibaren azalması bekleniyor.

Fransa'nın özellikle batı ve güney bölgelerini etkileyen sıcaklıklar nedeniyle hükümet, kreşlerde ve okullarda çocukların korunması için bazı önlemler alınmasını istemişti.

Yağışların az olması nedeniyle hava kirliliğinin de yaşanması üzerine bazı trafik önlemleri de alınan Paris'te ise sıcaklık bugün 34 derece olarak ölçüldü.

Yaşlı nüfusun fazla olduğu Fransa'da sıcaklıklar nedeniyle yaşlı ölümlerine sıklıkla rastlanıyor.