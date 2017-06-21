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Fransa'da şort yasağına “etekli“ çözüm

Nantes şehrinde otobüs ve tramvay sürücülerine bermuda ve şort yasağı getirilince erkek personel işe etek ile geldi

Fransa'da şort yasağına “etekli“ çözüm

Fransa'nın kuzeybatısında bulunan Nantes şehrinde, yönetimin bermuda ve şort yasağı getirdiği otobüs ve tramvay sürücüleri, yasak olmayan bir kıyafet seçip etekle işbaşı yaptı.
Yerel Presse Ocean gazetesinin haberine göre, şehrin otobüs ve tramvay hatlarının işleyişinden sorumlu Semitan şirketi yönetimi, aşırı sıcaklar nedeniyle sürücülerin işe bermuda ve şort ile gelmeleri üzerine bunun yönetmeliklere aykırı olduğunu bildirdi.
Yönetim, otobüs ve tramvay hatları çalışanlarının bu tür kıyafetler giyemeyeceği yönünde genelge yayınladı.
Bu uygulamaya karşı çıkan bir grup şoför ve makinist, yönetimin yasak kararını ilginç bir yöntemle protesto etti. Kadın personelin etek giyerek çalışmasına bir engel olmadığına işaret eden erkek şoförler, bermuda veya şort yerine etek giyerek işbaşı yaptı.
Bir çalışan, "Aşırı sıcaklara uygun olmayan iş elbiselerimiz mevcut. İstedikleri şekilde etek giyebilen kadın çalışanlara imreniyoruz." ifadeleriyle kavurucu sıcakta şirketin belirlediği iş elbiselerini taşımanın zorluğuna dikkati çekti. Bir başka şoför ise, "Şirketimizde etek ile çalışmaya karşı herhangi bir engel yok, o halde biz de eteklerimizi giyip geldik." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Sendika yetkilileri ise, belediye otobüslerinde klima olmadığını belirterek, şoförlerin gün boyunca 50 dereceye varan sıcaklarda çalıştığını kaydetti.
Fransa'da aşırı sıcakların tehlikeli boyutlara çıktığı açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son olarak Ardeche ve Drome'u da ekleyerek 67 departmanda turuncu alarm verildiğini, bu bölgelerde aşırı sıcaklar nedeniyle hayati tehlike oluştuğunu duyurdu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Nantes #kılık-kıyafet yönetmeliği #aşırı sıcaklar #fransa
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