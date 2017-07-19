Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre De Villiers istifa etti.
De Villiers, 13 Temmuz'da Fransız Meclisi Savunma Komisyonunda toplanan yaklaşık 50 milletvekili önünde hükümet konağı Bercy'den bahsederek, "Bercy'ye kendimi öptürtmem" demişti.
Ulusal Bastille Günü vesilesiyle konuşan Cumhurbaşkanı Macron da ordu mensuplarına seslenerek, "Sizin reisiniz benim. Ordunun ve vatandaşlarımın önünde aldığım kararların arkasında durmasını bilirim. Kimsenin baskısı ve yorumuna ihtiyacım yok" diyerek Villiers'e cevap vermişti.
Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre De Villiers istifa etti.
Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre De Villiers istifa etti.
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