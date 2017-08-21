Hindistan'da bilanço çok ağır
Hindistan'da bilanço çok ağır
Bodrum'da deprem
Bodrum'da deprem
İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti
Ölü sayısı yükseliyor
Ölü sayısı yükseliyor

Fransa Marsilya'da saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde otobüs durağına, araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, yaralananlar var

Fransa Marsilya'da saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Marsilya şehrinde aracını iki otobüs durağında bekleyen kişilerin üzerinde süren saldırgan, bir kişinin ölümüne neden oldu.

Fransız basınının güvenlik kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgiye göre, Marsilya'nın Bouches-du-Rhone bölgesinin 11'inci bölümünde sabah erken saatlerde bir kişi aracını otobüs durağındaki kişilerin üzerine sürdü. Aracıyla kaçan kişi, bölgenin 13'üncü bölümünde bir başka otobüs durağında bekleyenlere çarptı. 

İki saldırıda bir kişinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Saldırganın ikinci saldırıdan sonra yakalandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre saldırganın Fransa güvenlik birimleri tarafından terör bağlantısı nedeniyle izlenen kişiler listesinde olmadığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa #marsilya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Artvin'de kamyonetin şarampole devrilmesi: Ölü sayısı yükseliyor
Sonraki Haber
Son dakika: Gün boyu kuvvetli yağış etkili olacak (21 Ağustos-22 Ağustos İstanbul hava durumu)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.