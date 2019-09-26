Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 87 yaşında hayatını kaybetti.

Chirac'ın evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.



Chirac'ın uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı da kaydedildi.



Siyasi hayatına 1965'de Sainte-Fereole'de il genel meclis üyesi olarak başlayan Chirac, milletvekilliği yaptıktan sonra 1977'de Paris Belediye Başkanı olmuştu.



Chirac, François Mitterrand Cumhurbaşkanlığı döneminde 1986'de başbakanlık görevine getirilmişti.



1995'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen'e karşı kazanan Chirac, 12 yıl boyunca cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.



Jacques Chirac kimdir?



Jacques René Chirac,29 Kasım 1932, Paris, eski Fransa Cumhurbaşkanı olan Fransız politikacı.



Bu göreve ilk olarak 17 Mayıs 1995'te getirilmiş, yedi yıllık birinci dönem görev süresinin sonrasında Nisan 2002'de tekrar Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Beş yıllık, ikinci dönem cumhurbaşkanlığı görev süresi 16 Mayıs 2007'de bitmiştir. Chirac, yaklaşık 12 yıllık görev süresi ile François Mitterrand'dan sonra Fransa'da en uzun süre Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan isimdir.



Jacques Chirac, 1959'da Sciences Po ve ardından da École Nationale d'Administration'da eğitimini bitirdikten sonra, yüksek seviyeli bir memurlukta işe başlamış ve kısa süre sonra da politikaya atılmıştır. O zamandan beri, Tarımdan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakanlık, Paris Belediye Başkanlığı ve son olarak da Fransa Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştur.Fiyat denetimlerini kaldırmayı, özelleştirmeyi hızlandırmayı, vergi oranlarını düşürmeyi, suç ve terörizm ile sert biçimde mücadele etmeyi vaadetmiştir. Ayrıca ekonomi politikalarının sosyal sorumluluk bilinciyle uygulanması gerektiğini de söylemiştir.



1956'da, iki kızı olan Bernadette Chodron de Courcel ile evlenmiştir. Üvey kızlarından biri, uzun süre kendisine basın danışmanlığı yapmıştır. Çift ayrıca, 1979'da, ülkeye tekneyle girmeye çalışan 21 yaşındaki kaçak bir göçmen kızı gayriresmi olarak evlat edinmiştir. Chirac, Katolik Hristiyan'dır.Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Chirac, Türkiye’nin AB’ye girebilmesi için Ermeni Soykırımı iddialarını kabul etmesi gerektiğini belirtmiştir.



Jacques Chirac Paris belediye başkanlığı görevini sürdürüken Paris Büyükşehir Belediyesi’nde 28 Hayali danışmana maaş ödemekle suçlandığı davadan dolayı hüküm giyen ilk Fransa cumhurbaşkanı olmuştur.