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Fransa Paris'te saldırı: Yaralı askerler var

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişinin aracını devriye gezen askerlerin üzerine sürmesi sonucu ikisi ağır 6 askerin yaralandığı açıklandı

Fransa Paris'te saldırı: Yaralı askerler var

Fransa'nın başkenti Paris'te, bir kişinin, aracını devriye gezen askerlerin üzerine sürmesi sonucu ikisi ağır 6 asker yaralandı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Paris'in Levallois-Perret bölgesinde, bir kişinin aracını devriye gezen askerlerin üzerine sürmesi sonucu, ikisi ağır 6 askerin yaralandığı duyuruldu. 

Belediye binası yakınında yaşanan saldırı nedeniyle polis operasyonu devam ederken saldırganın da kaçmayı başardığı kaydedildi.

Fransa'da 2015'te meydana gelen Paris saldırılarından sonra ilan edilen OHAL uygulaması uyarınca 10 binden fazla asker sokaklarda, başta kamu binalarının bulunduğu önemli bölgelerde devriye gezmeye başlamıştı.












Kaynak: AA
Etiketler; #fransa #Paris #saldırı
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