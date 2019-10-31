Fransa Ulusal Meclisi teröristlere desteğini resmen yineledi
Türkiye'deki teröristlere ülkesinde kucak açan, on yıllardır PKK'ya açık destek veren Fransa, Suriye'nin kuzeyinde de bu politikasından vazgeçmedi. Çarşamba günü Fransız Ulusal Meclisi SDG/YPG'li teröristlere destek ifade eden, Türkiye'yi de kınayan karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Meclis, hükümete Türkiye'ye karşı teröristleri desteklemesi için çağrı yaptı. Fransız Meclisi'nin aldığı karar kınanırken, Fransa Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Fransa Ulusal Meclisi teröristlere desteğini resmen yineledi.
Türkiye'ye ise Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini derhal durdurması çağrısı yapıldı.
Fransız Ulusal Meclisi'nde oylanan karar tasarısı 121 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı.
Tasarıda Türkiye'nin askeri operasyonlarının Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırdığı iddia edildi. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin hareketleri dolayısıyla insani kriz yaşandığı öne sürüldü.
Karar tasarısında SDG/YPG'li teröristlerin IŞİD'le mücadelede Fransızların müttefiki olduğu belirtildi. Fransız Meclisi, teröristlere verdiği kesintisiz desteği bir kez daha vurguladı.
Karar tasarısında, Fransız Hükümeti'ne teröristleri desteklemesi ve Türkiye'ye karşı önlemler alması için çağrı yapıldı.
Fransa, Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye silah satışını durdurmuştu.
Dışişleri Bakanlığı ise Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında aldığı kararı kınadı.
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P