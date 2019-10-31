Fransa Ulusal Meclisi teröristlere desteğini resmen yineledi.

Türkiye'ye ise Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini derhal durdurması çağrısı yapıldı.

Fransız Ulusal Meclisi'nde oylanan karar tasarısı 121 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı.

Tasarıda Türkiye'nin askeri operasyonlarının Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırdığı iddia edildi. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin hareketleri dolayısıyla insani kriz yaşandığı öne sürüldü.

Karar tasarısında SDG/YPG'li teröristlerin IŞİD'le mücadelede Fransızların müttefiki olduğu belirtildi. Fransız Meclisi, teröristlere verdiği kesintisiz desteği bir kez daha vurguladı.

Karar tasarısında, Fransız Hükümeti'ne teröristleri desteklemesi ve Türkiye'ye karşı önlemler alması için çağrı yapıldı.

Fransa, Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye silah satışını durdurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı ise Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında aldığı kararı kınadı.

ulusal.com.tr

