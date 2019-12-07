Fransa'ya seyahat uyarısı
Fransa'da başlayan genel greve 1 buçuk milyon emekçi katıldı. Sarı Yelekliler'in de eylemlere destek vermesiyle ülke karıştı. Başkent Paris başta olmak üzere pek çok şehirde vatandaşlarla polis karşı karşıya geldi. Türk Dışişleri Bakanlığı Fransa'ya seyahat uyarısında bulundu.
Türk Dışişleri Bakanlığı Fransa'ya seyahat uyarısında bulundu. Protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Fransız polisi tarafından gözünden gaz kapsülüyle vurulan Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Yalçın'ın ise tedavisi sürüyor.
Mustafa Yalçın perşembe günü Paris'teki çatışmaları takip ederken Fransız Polisi tarafından gaz kapsülü ile suratından vurulmuştu. Kapsülün, taktığı gaz maskesini delmesiyle gözünden yaralanmıştı.
Mustafa Yalçın sol gözünden 6 saat süren bir ameliyat geçirdi.
Polis müdahalesi sırasında Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci daha yaralanmıştı.
Son 1 yılda Fransa polisinin gösterilerde kullandığı orantısız güç nedeniyle 1 kişi ölürken, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı. Gösterilerde 12 binden fazla kişi gözaltına alındı, 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.
ulusal.com.tr
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