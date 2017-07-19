Burhan Kuzu'dan ilginç tweet
Burhan Kuzu'dan ilginç tweet
Karısı ByLock'tan gözaltına alındı
Karısı ByLock'tan gözaltına alındı
FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı
FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı
MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...
MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...

Fukuşima'ya gönderilen su altı robotu ilk görüntülerini geçti

Japonya'da 2011'deki deprem ve tsunami felaketinde ağır hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali'ne gönderilen su altı robotu ilk görüntülerini gönderdi.

Fukuşima'ya gönderilen su altı robotu ilk görüntülerini geçti

Japonya'da 2011'deki deprem ve tsunami felaketinde ağır hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali'ne gönderilen su altı robotu ilk görüntülerini gönderdi.

Nükleer santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) tarafından yapılan açıklamada, "Little Sunfish (Küçük Güneşbalığı)" adı verilen su altı robotunun, nükleer santralin felakette en çok hasar gören bölümlerinden 3 numaralı reaktörün emniyet kazanına girdiği bildirildi.

Robotun ilk görüntülerini gönderdiği ifade edilen açıklamada, robotun, hem hasarı tespit etmeye hem de felaketin ardından eriyip kazanın dibine çöken ve radyoaktif su altında kalan yakıtı bulmaya çalışacağı belirtildi.

Fukuşima'daki hasarı tespit etmek için daha önce de uzaktan kumandalı robotlar gönderilmiş ancak nükleer santraldeki aşırı derecedeki yüksek radyasyon çalışmaları olumsuz etkilemişti.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami, Fukuşima santralinde radyoaktif sızıntıya yol açmış, Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine yol açmıştı. Olayın ardından bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti. Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin yıllarca sürebileceği tahmin ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fukuşima #su altı robotu #japonya #deprem #tsunami #felaket #ağır hasar #fukuşima nükleer santrali #ilk görüntüleri gönderdi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Sözleşmeli öğretmenlik atamaları bugün açıklanacak
Sonraki Haber
Görüşmeler tıkandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.