G-20 liderler zirvesi yarın Hamburg'da başlıyor. Zirve öncesinde Almanya ile Türkiye arasında yaşanan kriz ilişkileri gerdi. Zirvede masada ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin füze denemeleri, Katar krizi ve Suriye ile Ukrayna olacak.

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G-20 liderler zirvesi yarın başlıyor. Zirve öncesinde



Zirve boyunca birçok protesto gösterisi düzenleneceği düşünülüyor. Alman polisi sıkı önlem aldı. Almanya İçişleri Bakanı birkaç gün önce Erdoğan protestolarına izin verileceğini, ancak PKK flamalarına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Terör örgütü yandaşlarının flama kullanmadan eylem yapabileceği belirtiliyor.



İki gün sürecek G20 toplantısı da dünya gündemini meşgul edecek. Zirvenin ana maddelerinden biri güvenlik. Bu kapsamda Kore



Dönem başkanı Almanya, finans piyasalarının denetlenmesi konusunu masaya taşıyacak. Amerika Başkanı Donald Trump'ın ise bu konuya karşı çıkması bekleniyor.



Gündemin bir diğer maddesi de iklim anlaşması olacak. Amerika, 2015 yılında imzalanan Paris anlaşmasından ayrılmıştı. Bu konuda da tartışma yaşanacağı düşünülüyor.





ulusal.com.tr G-20 liderler zirvesi yarın başlıyor. Zirve öncesinde Türkiye ile Almanya arasında kriz yaşandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapmasını engelleyen Almanya'ya Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan, Almanya'nın bu tutumunu siyasi intihar olarak niteledi. Öte yandan, Berlin'de yapılan eylemde Erdoğan resminin altında "Diktatörü öldür" yazısının yer alması nedeniyle Türkiye, Almanya'ya nota verdi.Zirve boyunca birçok protesto gösterisi düzenleneceği düşünülüyor. Alman polisi sıkı önlem aldı. Almanya İçişleri Bakanı birkaç gün önce Erdoğan protestolarına izin verileceğini, ancak PKK flamalarına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Terör örgütü yandaşlarının flama kullanmadan eylem yapabileceği belirtiliyor.İki gün sürecek G20 toplantısı da dünya gündemini meşgul edecek. Zirvenin ana maddelerinden biri güvenlik. Bu kapsamda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin füze denemeleri, Katar krizi, Suriye ve Ukrayna sorunları konuşulacak.Dönem başkanı Almanya, finans piyasalarının denetlenmesi konusunu masaya taşıyacak. Amerika Başkanı Donald Trump'ın ise bu konuya karşı çıkması bekleniyor.Gündemin bir diğer maddesi de iklim anlaşması olacak. Amerika, 2015 yılında imzalanan Paris anlaşmasından ayrılmıştı. Bu konuda da tartışma yaşanacağı düşünülüyor.