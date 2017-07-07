Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesi olaylı başladı. Zirveye karşı "Cehenneme hoş geldiniz" sloganıyla eylem yapan göstericiler polisle çatıştı. Polis eyleme tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler bazı araçları ateşe verdi. Kentin üzerinden dumanlar yükseliyor. Zirve karşıtı protestolar nedeniyle güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı kentte birçok cadde trafiğe kapatılırken, bazı noktalarda ise toplu ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Gösterilere katılacak olası kişilerin ülkeye girişini engellemek için Schengen vizesi uygulaması 11 Temmuz'a kadar askıya alındı

Almanya'nın Hamburg kentinde başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesinde göstericilerle polis arasında olaylar çıktı.



Zirveye karşı "Welcome to Hell" yani "Cehenneme hoş geldiniz" sloganıyla Fischmarkt Meydanı'nda toplanan göstericiler daha sonra yürüyüşe geçti.



Hamburg polisi, göstericilerin içinde yüzünü kapatan bine yakın kişinin bulunduğu gerekçesiyle yürüyüşü durdurdu.



Polisin hoparlörlerle yaptığı, yüzlerini açma çağrısına uymayan göstericiler polise maytap, taş, şişe ve çeşitli maddeler attı. Bunun üzerine polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.



Eylemciler araçları ateşe verdi. Kentin üzerinden dumanlar yükseliyor.



Hamburg sokaklarında toplanan yüzlerce eylemci de şehir merkezinde zombi mizanseni düzenleyerek G20'yi ve kapitalizmi protesto etti.



Öte yandan zirve öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trum ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakanları da katıldı. Kore'de yaşanan gerilim, Ortadoğu ve Ukrayna konuları ele alındı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Kempinski Atlantik Otel’de yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.



Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'nin bugün ve yarın Hamburg'da gerçekleşecek Liderler Zirvesi'nde, dünya liderleri "ticareti serbestleştirme" konusunu ele alacak.



SCHENGEN ASKIYA ALINDI



Zirvede, Almanya Başbakanı Merkel konukları karşıladı.



Zirve karşıtı protestolar nedeniyle güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı kentte birçok cadde trafiğe kapatılırken, bazı noktalarda ise toplu ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.



Gösterilere katılacak olası kişilerin ülkeye girişini engellemek için Schengen vizesi uygulaması 11 Temmuz'a kadar askıya alındı



ulusal.com.tr