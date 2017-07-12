Son iki yıldır YouTube’ta izlenme rekorları kıran Güney Koreli sanatçı Psys’in Gangnam Style video klibinin çok izlenme rekoru sona erdi.

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Wiz Khalifa-Charlie Puth’un seslendirdiği ’See You Again’ adlı şarkının video klibi izlenme rekorları kırarak 2 milyar 901 milyonun üzerinde tıklanmaya ulaştı.

Güney Koreli Psys’in videosu izlenme rekoru kırdığı zaman, YouTube’ın tıklama sayacı 2,1 milyarın üzerinde kayıt yapamadığı için sayaç yeniden programlanmıştı.

YouTube’ta en çok izlenen video sıralamasında 2 milyar 895 bin tıklanma ile ikinci sıraya düşen Gangnan Style’ı Justin Bieber’in ‘Sorry’ adlı şarkısının klibi 2 milyar 635 milyon tıklanma ile takip ediyor

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