Filistin hükümetinin, yurt dışında tedavi görmesi gereken Gazzeli hastaların sevk işlemlerini durdurması Gazze'de protesto edildi

Gazzeliler, Filistin hükümetinin yurt dışında tedavi için sevk işlemlerini durdurmasını protesto etti.



İslami Cihad Hareketi tarafından Gazze'de düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, "Kanımız emanettir, onu bırakmayın", "Abluka kaldırılsın" ve "Hastalar tehlikede" yazılı pankartlar açtı.



Hareketin liderlerinden Ahmed Müdellel, gösteride yaptığı konuşmada, Gazze'deki sağlık sektörünün içinde bulunduğu durumu "felaket" olarak nitelendirdi ve bunun sorumlularının da Filistin yönetimi ile İsrail olduğunu söyledi.

"Filistin hükümeti tarafından tedavi için yurt dışına sevklerin durdurulması ya da memurların maaşlarında kesintiye gidilmesi ve elektriklerin kesilmesi gibi insanlık dışı uygulamalara karşıyız." diyen Müdellel, Filistin yönetiminin "baskıcı" uygulamalarının yaşanan parçalanmışlığı daha da artıracağı uyarısında bulundu.

Müdellel, Gazze halkı ve özellikle hastaların yaşadığı sıkıntılara karşı uluslararası insan hakları kuruluşlarına harekete geçme çağrısı yaptı. İslami Cihad Hareketi yöneticisi ayrıca, Mısır yönetimini de Refah Sınır Kapısı'nı açmaya çağırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, salı günü yaptığı açıklamada, yurt dışında tedavinin engellenmesi nedeniyle son aylarda 3'ü çocuk 11 hastanın hayatını kaybettiğini bildirmişti.