Global Times Yayın Yönetmeni Aydınlık'a konuştu

Hu Xijin, Çin'in dünyaya seslendiği Global Times Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni. Sadece Çin menşeli sosyal medya hesaplarını dünyada 200 milyondan fazla kişi takip ediyor. Kendisi adeta Çin'in gayri resmi sözcüsü. Global Times Yayın yönetmeni ile Aydınlık

Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Akkoç Pekin'de bir araya geldi.

Global Times Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin Türkiye-Çin ilişkilerinin gerçekçi bir zeminde geliştiğini söyledi.

Hu Xijin Çin'de Uygurlar'ın pek çok ayrıcalığa sahip olduklarını ifade etti.

Global Times Genel Yayın Yönetmeni, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin Devleti'nin terörle mücadele ettiğinin altını çizdi.

Batı'nın Sincan Uygur Bölgesi ve Hong Kong üzerinden Çin'i hedef aldığını söyleyen Hu Xijin, Aydınlık, Global Times gibi yayın organlarının görevinin batı merkezli yalan haberlerle mücadele etmek olduğunu söyledi. Çok kutuplu yeni bir medyanın inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

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