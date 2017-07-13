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Google, Londra'da veri merkezi kuracak

Teknoloji devi Google’ın, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulut bilişim hizmetlerinde kullanılmak üzere veri merkezi kuracağı bildirildi.

Google, Londra'da veri merkezi kuracak

Teknoloji devi Google’ın, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulut bilişim hizmetlerinde kullanılmak üzere veri merkezi kuracağı bildirildi.
İngiliz yayın kurumu BBC, Google’ın, Londra’da bulut bilişim hizmetlerinde kullanılmak üzere veri merkezi kurma kararı aldığını duyurdu.

Google’ın veri merkezine ne kadar yatırım yapacağı henüz açıklanmazken, Londra’da kurulacak veri merkezinin Brüksel’in ardından Avrupa’daki ikinci büyük veri merkezi olacağı belirtildi.

Google’ın, Londra’nın yanı sıra Finlandiya, Hollanda ve Almanya’da da bulut bilişimde kullanılmak üzere yeni veri merkezleri kurmaya hazırlandığı bildirildi.
Merkezi ABD’de olan araştırma şirketi Gartner’ın verilerine göre, Google, halihazırda Amazon ve Microsoft’un ardından bulut bilişimde dünyanın en büyük üçüncü veri sağlayıcısı durumunda bulunuyor.

Google Grubu'nun Üst Yöneticisi Sundar Pichai, geçen yıl kasım ayında, Google'ın Londra’da yeni bir yönetim merkezi kuracağını, bunun için 1 milyar sterlinlik yatırım yapılacağını açıklamıştı. Pichai, yeni yönetim merkezinin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirmişti.

Google’ın Londra’daki yeni merkezi için Kings Cross semtinde 60 bin 376 metrekarelik kullanım alanı olan bir gökdelen inşa edilmesi söz konusu. Google’ın yeni yönetim merkezinin, Londra’nın sembol gökdelenlerinden 306 metre uzunluğundaki The Shard’dan daha yüksek olması planlanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #google #Londra #teknoloji devi
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