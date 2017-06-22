Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Guatemala'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Guatemala açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem oldu

Guatemala'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Guatemala açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü San Jose kentinin 38 kilometre güneybatısı olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremin yol açtığı zararla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Ülkede geçen hafta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 5 kişi yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Guatemala #deprem #pasifik okyanusu
banner863
Önceki Haber
Kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı
Sonraki Haber
Zap'a düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.