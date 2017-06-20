Guatemala'nın batısında meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi yaşamını yitirdi.

Guatemala'nın ulusal afet kurumu genel sekreteri Sergio Cabanas, yaptığı açıklamada, Meksika sınırı yakınlarındaki Huehuetenango vilayetinde yer alan San Pedro Soloma ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Cabanas, afette altı ev, küçük bir otobüs ve bir kamyonun toprak altında kaldığını bildirdi.



Ölen 10 kişinin toprak altında kalan otobüsün yolcuları olduğunu kaydeden Cabanas, toprak kaymasından etkilenen evlerde kaç kişi bulunduğunun henüz belirlenemediğini ifade etti.



Afet Ajansı Sözcüsü Julio Sanchez, yeni bir toprak kayması riskine karşı vatandaşların bölgeden uzaklaştırıldığını kaydetti.



Bölgeye, acil durum ekipleri sevk edildi.